奧運見！Sarah勉勵港人：勇敢面對當下難關

爭先賽銅牌，競輪賽第四名，是李慧詩（Sarah）在剛結束的場地單車世界錦標賽的成績表。無法復刻「雙料冠軍」的輝煌成就，但在攝影機的鏡頭裏，她總是咧嘴笑得開懷，一如過往贏得冠軍般。「在香港的你們好嗎？多少風雨我們都經歷過，就那樣開懷笑一笑，再勇敢面對當下難關吧。」Sarah今日（2日）在社交媒體說。

記得年初，Sarah重開關閉接近三個月的Facebook專頁，形容專頁不僅是一道橋樑，打從2014年起，更增添了一份使命，就是為大家帶來正能量。很多人說，體育歸體育，但她從沒忘記運動員身份背後，她是一個香港人。她會為年輕人憂慮，她會感謝醫護的奉獻，剛在競輪賽失落獎牌，她第一時間想起的，也是鼓勵大家勇敢面對難關。

「基本上，整個比賽都提醒自己保持輕鬆心情，但爭先賽進入半決賽後，我就開始緊張，幸好凱林賽（又稱競輪賽）又回復享受比賽的狀態，否則比賽一定會失準。」無論是比賽，或者生活上大大小小的風雨，希望我們都能適當放鬆，勇敢面對。希望「女車神」在瑞士訓練安好，「快點回家」。

場地單車奧運排名於世界賽後截止，Sarah勢為港隊增添4席東奧短途資格。按照規例，若取得團體競速賽資格，可派出2位車手參加爭先賽和競輪賽。扣除這些國家和地區後，爭先賽和競輪賽奧運排名前7位享有「1＋1」優惠，即一個爭先賽資格可以附帶一個競輪賽資格，反之亦然。港隊在世錦賽前，爭先賽和競輪賽分別排名第1、2位，即使成績稍有回落，仍累積足夠分數獲得「2＋2」，合共4個名額。只待國際單車總會公布，即可歷史性派出2位車手同時出戰2個短途項目。

另外，肩負著「爭奧任務」的梁峻榮／張敬樂，在男子麥迪遜賽首個衝刺圈搶得2分後，未能完成賽事提早「上岸」，最終名列17位，奧運排名亦遭爬頭，痛失入奧最後一席。

已取得東京奧運資格之香港運動員/名額

游泳(5個)

女子100米自由泳(何詩蓓)、女子200米自由泳(何詩蓓)、

女子100米背泳(歐鎧淳)、女子接力4X100米自由泳、女子接力4X200米自由泳

馬術(2個)

場地障礙賽(鄭文傑)、三項賽(何誕華)

體操(1個)

男子跳馬(石偉雄)

劍擊(4個)

男花團體、男花個人1、男花個人2、男花個人3

乒乓(7個)

男團、女團、男單1、男單2、

女單1、女單2、混雙(黃鎮廷、杜凱琹)

滑浪風帆(2個)

女子RS:X(陳晞文)、男子RS:X(鄭俊樑)

公路單車(1個)

男子公路賽

場地單車(4個)

競輪賽1、競輪賽2、爭先賽1、爭先賽2

(李慧詩及李海恩)