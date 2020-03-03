【人物誌】士哥速遞員　阿仙奴新伊恩胡禮

阿仙奴前鋒拿卡錫迪近期位置不穩，箭頭位置同20歲新星尼基迪亞輪流上陣，足總盃淘汰樸茨茅夫一仗，尼基迪亞連續第2場正選上陣都入波，再次展示「Call Me」嘅打電話慶祝動作。呢位英格蘭小國腳入球觸角極高，唔少球迷都封佢為「新伊恩胡禮」。

阿仙奴近2年有唔少青訓球員上位，雷斯尼爾遜、美蘭尼爾斯、祖爾韋洛克、伊美路維等都有唔少機會，尼基迪亞亦係其中一個重點栽培目標，但其實佢喺3年前(2017年)已經做過主角，當年17歲嘅佢喺聯賽盃對諾域治85分鐘後備上陣，第1腳就入波為阿仙奴絕境追和，加時再入多球帶領阿仙奴晉級，相當威水。

今季佢原本外借去列斯聯1年，不過上半季未能搶佔正選，結果阿仙奴提前終止借用，正當有傳德甲奧格斯堡將借用佢，阿仙奴領隊阿迪達突然出手挽留，認為佢已經「夠料」爭逐阿仙奴正選，最近2場正選對愛華頓同樸茨茅夫嘅入波，證明阿迪達冇信錯佢。

尼基迪亞身材短小精悍，速度、走位同運動力極強，甚有名將伊恩胡禮影子，尼基迪亞自爆喺列斯聯嗰陣，伊恩胡禮就經常同佢對話兼教路，形容伊恩胡禮係「好老師」。尼基迪亞喺英格蘭U18至U21國家隊踢過29場入27球，絕對係入球能手。

尼基迪亞依家嘅「Call Me」慶祝已經成為招牌，原來呢個動作係源於季初集訓，阿仙奴傳媒團隊為佢度咗一個「想入波，Call我啦」嘅Gag，尼基迪亞話：「我啲朋友成日拎嚟講，仲叫我入波後打畀佢哋。我盡量享受每個入波，無論係青年軍定係邊度，每個入波都係恩賜。」

小檔案

出生日期：1999年5月30日(20歲)

出生地：倫敦

身高：1米75

位置：前鋒