精英賽取消！青春永遠充滿遺憾

香港學界體育聯會周二（3日）宣布，年度學界盛事全港學界精英籃球、足球、手球及排球賽，最終不敵新冠肺炎被迫取消，不作補賽。

新冠肺炎疫情持續，教育局日前宣布延長停課至復活節假期後、不早於4月20日復課，就此學體會公布本年度餘下之中學及小學體育比賽安排詳情。其中，所有受停課影響、原定於1月29日至4月19日舉行的學界賽事，以及於4月20至5月31日上演的餘下賽事將會取消，而不作補賽。

學體會指，由於晉級精英籃球、足球、手球及排球賽隊伍數目，少於資格名額的三分之二，上述賽事將會取消。以籃球為例，新界區是最受影響的「重災區」，只得沙西區完成所有A Grade賽事，屯門區及荃離區更只戰畢初賽階段。

至於精英羽毛球及越野跑團體賽將延期至6月尾至7月初，籃球學界馬拉松及新界區學界保齡球賽亦會如期於6月尾至7月初上演。

另外，由於大部分A、B Grade賽事未能完成，本年度將不會頒發葛量洪學界傑出運動員獎及精英隊際最佳表現學校大獎。

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