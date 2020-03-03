【疫情嚴峻】NBA防疫升級　拓荒者球星唔簽名

由於新冠肺炎疫情嚴重，NBA已通知各支球隊，要求球員盡量避免或減少與球迷互動，可以用擊拳代替擊掌，避免接觸簽名筆、籃球或球衣等簽名的所需物品。

早前NBA官方曾表示以美國的疫情狀況不會採取進一步的管控措施，但隨着疫情在美有蔓延，聯盟與各隊管理層都表示擔憂，因此決定將管控措施升級。NBA發言人指已向各隊管理層提出了十項建議以減低接觸到病毒的機會，包括避免接觸各類簽名筆、籃球及球衣。

拓荒者的CJ麥哥林日前已經率先表示將暫停為球迷簽名，他還在個人Twitter提醒球迷要做好防護措施:「要確保洗手時，用潔手液清潔超過20秒，如果你有咳嗽必需掩口。」不過，塞爾特人的甘巴獲加則表示自己仍然會為球迷簽名，但會自己帶筆，以及避免跟太多陌生球迷有親密接觸。

目前以美國的形勢，NBA暫不會停賽或閉門比賽；但原定計劃四月波特蘭舉行的全球籃球峰會及5月在芝加哥的新秀試訓，則有可能限制人數或直接取消。

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