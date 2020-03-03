同盧卡古一樣身價？C朗怒Block權威網站！

德國權威網站《轉會市場》一直為全球球員評估身價，佢哋嘅數據同龐大資料富深得各界認同，不過身價呢樣嘢同《FIFA》入面球員能力值一樣都係見仁見智，祖雲達斯球王C朗拿度最近被踢爆社交網怒Block《轉會市場》，因為網站將佢嘅身價跌到同盧卡古一樣！

C朗2年前由皇家馬德里轉會祖雲達斯後，身價仍被評為9,000萬鎊，但隨住年紀漸大同入球率下跌，依家身價已跌到6,750萬鎊，同盧卡古一樣並列意甲「第4貴」(見表)，C朗身價甚至輸埋畀隊友保羅戴巴拿(7,650萬鎊)添！

《轉會市場》twitter最近發文講超級經理人佐治文迪斯嘅影響力，當佢哋想Tag C朗拿度後發現自已被Block，《轉會市場》再出文同球迷解釋：「我哋Tag唔到佢，因為佢對我哋嘅市場評估唔滿意......(喊)」

《轉會市場》意甲最高身價球員

1 基斯甸艾歷臣(國際米蘭) 8,100萬鎊

2 保羅戴巴拿(祖雲達斯) 7,650萬鎊

3 拿達路馬天尼斯(國際米蘭) 7,200萬鎊

4 C朗拿度(祖雲達斯) 6,750萬鎊

4 盧卡古(國際米蘭) 6,750萬鎊