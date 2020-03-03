【疫情嚴峻】暑假先開波　李琪：健康最重要

新冠肺炎持續擴散，剎停了大部分體育賽事，一眾球隊、球員和球迷無奈留下遺憾。隨著香港學界體育聯會宣布取消全港學界精英籃球賽，香港籃球總會今日（3日）亦正式公布，原定4月展開的香港籃球銀牌賽及香港籃球聯賽將會延期，不早於今年8月舉行。

香港籃球總會發出通告，因應疫情持續擴散，決定延遲舉行銀牌和聯賽，其中包括備受矚目的甲一聯賽。籃總表示需要等待康文署指引，包括考慮康文署室內體育館何時重開，才可決定實際比賽時間。而為了配合亞洲國家的常規賽期，及預留足夠時間予參賽隊伍報名、復操，比賽不會早於8月舉行。

東方龍獅隊長李琪讚同延期：「延期一定是好事，畢竟球員健康是最重要的，待疫情結束再比賽也不遲。加上康文署體育館未開，雖然東方仍然維持一星期4至5日練習，但大部分球隊被迫停練，球員不在最佳狀態，硬要比賽，對球隊、球員和球迷都不公平。」但對於實際比賽時間，李琪有一定憂慮：「假設延至8月舉行，明年1月完結，休季1、2個月，才要倉卒開始下季賽事。」他續指，無論本地賽何時重開，都會與東南亞職業籃球聯賽（ABL）賽期相撞，東方龍獅球員已經習慣兼顧兩條戰線。

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