東奧外圍賽開戰 曹星如條籤好惡打

東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）外圍賽今日（3日）於約旦安曼展開，經過抽籤後，香港「神奇小子」曹星如（Rex）將於周六（7日）晚上登場，16強率先迎戰塔吉克斯坦拳手沙治索夫（Bakhtovar Sagizov），力爭打進最後6強贏得東京奧運入場券。

曹星如（Rex）在個人社交網上載了一張比賽的運動員証，並寫上很期待賽事，阿Rex首戰迎來2016年亞洲大學拳擊錦標賽銅牌得主沙治索夫，順利晉級的話，Rex將迎來更強對手，8強極有機會對上2019世界業餘拳擊錦標賽冠軍得主、2018雅加達亞運金牌的烏兹别克拳手米扎卡利洛夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。不過即使Rex在8強落遭淘汰，只要在負方賽取勝，仍可以最後6強身份奪得東奧入場劵。

東京奧運拳擊外圍賽採用淘汰制，每場進行3個回合決勝。港隊派出4男1女出戰今次賽事，簡亮泰是最先登場的港將，於今晚（3日）男子中量級大戰澳洲拳手韋士頓（Kirra Ruston）。

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