足總盃　3月閉門作賽　東網繼續有直播

足總周二（3日）下午公布，因考慮到廣大球迷的需要，經與董事局討論後，繼2月「菁英盃」閉門作賽之後，再與媒體伙伴on.cc東網合作，為3月份假將軍澳運動場舉行之8場『足總盃』閉門作賽安排直播，包括「足總盃」首圈之2場賽事、八強賽之4場賽事，以及四強戰之2場賽事。

與「2月閉門作賽」一樣，球迷除可透過on.cc東網的app版或web版觀看直播外，亦可透過「香港超級聯賽 hong kong premier league」，以及「我撐本地波」兩個facebook專頁觀看直播。

【足總盃「3月閉門作賽」直播賽程】

場地：將軍澳運動場

日期 時間 階段 戲碼

7（六） 1430 首圈1 標準流浪 vs 東方龍獅

8（日） 1430 首圈2 理文 vs 和富大埔

12（四） 1430 八強1 佳聯元朗 vs 香港飛馬

13（五） 1430 八強2 富力R&F vs 愉園

15（日） 1430 八強3 傑志 vs 首圈1勝方

16（一） 1430 八強4 冠忠南區 vs 首圈2勝方

21（六） 1430 四強1 八強3勝方 vs 八強1勝方

22（日） 1430 四強2 八強4勝方 vs 八強2勝方