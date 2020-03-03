專欄輪住嚟　球員的最強支援

物理治療師通常都在醫院或診所工作，但其實港超聯部分球隊均設有隨隊物理治療師一職，全職負責照顧球員，讓球員隨時都可得到照料，而理文就是其中之一。

隨隊物理治療師主要有三個工作：防止受傷、照顧傷患及幫助球員重返賽場。

關於防止球員受傷，物理治療師負責定期會評估球員身體，去制定針對性運動，令球員身體更靈活及更協調，減低勞損及受傷機會。每位球員都有自己的補強訓練計劃，確保他們不會因恆常操練而越練越傷，這些運動包括伸展 (Stretching)、靈活度訓練 (Mobility) 、力量訓練 (Strengthening) 和協調訓練(Coordination) 等。

當球員不幸受傷時，我們除了處理傷患本身外，更重要是如何有效率地幫助球員重返賽場 (Return to play)，因為受傷名單往往會限制出賽人選，直接影響球隊表現。

物理治療師透過與體能教練合作，去設計針對性復康計劃及訓練，並每日覧察復康進度及其運動表現，以幫助球員在復操前達到一定的水平及狀態。

隨隊物理治療師是教練團內其中一員，除了專業技巧外，更重要是與教練團溝通，了解球隊部署，以安排球員適時準備上場作戰。另外，要照顧球員各身體需要，隨隊物理治療師背後亦有其他治療師及醫生團隊作支援，協助作出更準確的判斷，令球員得到最專業的支援。

理文足球隊

物理治療師