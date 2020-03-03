【特稿】英超VAR最好朋友...就係佢囉
2020年03月03日 22:17
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英超今季引入VAR充滿爭議性，「選擇性執法」、「體毛越位」、「VAR球證水平」等問題都受到廣泛質疑。如果排除VAR執法嘅準確性同合理性，就「結果論」去睇，邊隊係VAR最好朋友呢？你冇估錯，就係曼聯啦！
上場對愛華頓完場前被「絕殺」，最終被VAR判越位推翻，係曼聯今季第10次面對VAR審核，結果曼聯第9次成為「獲益」一方，全季只有1次VAR判決係對「紅魔鬼」不利，令佢哋以+8分成為今季VAR最好朋友(見表)。
VAR嘅第二最愛竟然係白禮頓，佢哋有+7分，之後嘅水晶宮、般尼同修咸頓都係中下游份子，至於錫菲聯就以-5分成為VAR最大「敵人」。
VAR判決得益榜
曼聯 +8
白禮頓 +7
水晶宮 +5
般尼 +4
修咸頓 +3
李斯特城 +1
利物浦 +1
曼城 +1
紐卡素 +1
熱刺 +1
般尼茅夫 0
屈福特 -1
阿仙奴 -2
愛華頓 -2
阿士東維拉 -3
車路士 -4
韋斯咸 -4
諾域治 -5
狼隊 -5
錫菲聯 -6