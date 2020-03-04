聯賽斷纜未回魂　利物浦吞車仔2蛋出局

上仗英超輸波後，利物浦周三(4日)凌晨在英足盃16強大戰作客車路士，結果頹勢未止，結果被韋利安、巴克里攻破大門，以0比2落敗出局，連同上月中歐聯不敵馬德里體育會，紅軍近4仗輸3場，再非贏波保證。

利物浦上仗英超意外地以0比3大敗於屈福特腳下，聯賽跨季44連勝告終，今仗英足盃作客車路士，高普派出輪換陣容，前鋒線留下沙迪奧文尼，起用南野拓實及奧歷治打正選，車路士則有門將阿列沙巴拿加重回正選岡位，意外地成為致勝關鍵之一。

開賽13分鐘利物浦後防犯大錯，法賓奴泰華利斯後場誤傳，韋利安禁區頂得機勁射，紅軍門將阿祖安卡斯迪路拍到都入，車路士領先1比0。戰至20分鐘利物浦一次瘋狂進攻，南野拓實射門被封，之後沙迪奧文尼、奧歷治及居迪斯鍾斯連環射門，被阿列沙巴拿加一夫當關全部擋出，相當神奇。

下半場紅軍仍未能扳平，反而車路士先有後備上陣嘅美臣蒙特射門中楣，64分鐘巴克里半場推進，直殺到禁區邊勁射死角入網，車路士取得2比0保險球。

紅軍末段大搏火，換入占士米拿、羅拔圖法明奴，以及最後階段入替嘅穆罕默德沙拿，但未有建樹，反而車路士基奧特一次攻門中楣，最終車路士贏2比0，殺入8強。