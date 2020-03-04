【話題】利物浦輸3場　10歲曼聯迷開心未？

利物浦今季贏到開巷，英超冠軍早早已經收為囊中之物，早前一位嚟自北愛爾蘭嘅10歲曼聯迷，竟然寫信畀領隊高普求佢唔好再贏，呢個咁天真嘅舉動即時成為英超佳話。勢估唔到，高普雖然公開拒絕呢位小曼迷要求，但自從高普收到信之後，利物浦踢4場輸3場，似乎高普內心都仲係好錫呢位小朋友喎！

10歲小曼迷Daragh上月寫信畀高普，內容係：「親愛的高普，我叫Daragh，10歲。我係一個曼聯球迷，今次寫信嘅原因係要投訴。利物浦贏得太多......作為一個曼聯迷會好傷心，所以下次利物浦比賽，麻煩你令佢哋輸波，你應該由得對手入波，希望我可以說服你唔好贏英超，甚至唔好再贏波。」

高普收到信之後亦官方「回信」話：「好不幸，我唔能夠答應你嘅要求......同你希望利物浦輸波一樣，我嘅工作係要用盡所有方法令利物浦贏波，世界各地有數百萬計嘅人希望利物浦贏，我唔想令佢哋失望.......」

自從呢封信曝光後，Daragh即時成為英超大紅人，獲曼聯邀請參觀奧脫福球場外，仲上埋電視接受訪問，而最大「驚喜」係，高普收到信之後已經先後輸咗3場波，唔少網民都話呢封信係「詛咒」，亦有網民笑高普心地好，「口裡說不，身體卻很誠實」。