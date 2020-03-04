東奧拳擊外圍賽超難打　2港將被KO　

東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）外圍賽周三（4日）於約旦安曼舉行，香港拳手陳嘉華在男子次中量級（69公斤）32強大戰紐西蘭四屆全國冠軍拳手禾爾（Dominic Roe）。經過三個回合大戰，最終五位裁判一致裁定禾爾勝出，陳嘉華則首圈止步，無緣在下一輪挑戰世錦賽銅牌得主、烏茲別克的Bobo-Usmon Baturov，五月需轉戰巴黎舉行的世界遺材賽。

今次是26歲的陳嘉華首度出戰國際賽，其23歲對手擁有更豐富比賽經驗，生涯戰績錄得5勝0負1KO。首回合陳嘉華以防守反攻為主，但見禾爾的出拳距離準確，這個回合二人差距不算大，有四位裁判判禾爾10比9勝，只有一位裁判給10比8的較大分差。次回合禾爾更能掌控比賽節奏，出拳速度加快，幾次以組合拳擊中港將。來到最後一個回合，落後的陳嘉華拚命反擊，可惜對手再以一記右手重拳擊中陳的頭部，拳證認為需要進行讀秒。最終經過三個回合激戰，五位裁判一致判禾爾勝出（30比26、30比26、30比25、30比24及30比25）。

東京奧運拳擊外圍賽採用淘汰制，每場進行三分鐘三回合決勝。港隊派出四男一女出戰今次賽事，其中男子中量級的簡亮泰昨晚最先登場。這位23歲本地拳手於32強面對21歲澳洲拳手韋士頓（Kirra Ruston），首回合積極搶攻，頭30秒幾乎打亂對手陣腳，五位裁判一致裁定這回合韋士頓以10比9險勝。次回合韋士頓找回比賽節奏，簡亮泰連中重拳後，拳證於這個回合尚餘1分43秒時終止賽事，澳洲拳手獲勝，簡亮泰則首圈止步，五月仍有最後機會力爭奧運入場券。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！