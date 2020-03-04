入籍唔怕遲　基奧雲尼：圓夢最緊要！

「直到今天我經常回想：『如果當初沒離開，就可早些取得特區護照。』或許當時不是個適合時機，但我沒其他選擇。」富力R&F前鋒基奧雲尼（Gio）感慨道。他於2007年來港效力晨曦，兩年後返回巴西，2011年再度征戰香港頂級聯賽，終在2018年獲特區護照。Gio比其他人花更長時間成功入籍，為港隊上陣的機會雖然遲到，但總算圓夢，「老而彌堅」四個字猶如基奧雲尼的代名詞，訴說着他為夢想犧牲的故事。 ■圖、文：陳焌鏗

如果命運能選擇，Gio也許當日不會離開：「08/09球季我射入26球，惟晨曦未有為我提供更好的待遇，我只好回到巴西落班，豈料之後獲廣東日之泉邀請，隨後更回港加盟南華，世事就是這樣。」正是機會來得不易，Gio更懂得珍惜：「我還記得第一次為港隊上陣是對泰國，那場我後備上陣有數次機會入球，可惜未能射破對手大門，也無法替港隊平反敗局。在東亞足球錦標賽決賽周，對中國一戰我也有機會取得在香港隊的首個入球，可惜事與願違。我真的很渴望為香港隊取得入球，這是我的夢想。」

時光飛逝未有在Gio身上留下太大的印記，他坦言在生活作息上作出了不少犧牲，例如控制好個人飲食，即使年事已高，仍能在高水平比賽中交出好表現：「雖然我已經37歲，但GPS背心顯示我在其中一場世界盃外圍賽的跑動距離是隊內第二多，證明我的身體仍能應付高水平的比賽，亦說明了保養的重要性。」

再過兩年，Gio便踏入「不惑之年」，問及未來目標時，已在香港射入175球的他目標鮮明：「我將所有事都交託給神，讓祂帶領我前進，我很喜歡足球，也很喜歡香港，希望我能踢多4年，以及在香港頂級聯賽射入200球，雖然每一年的情況都有所不同，但希望可以達成這個心願！」

【基奧雲尼Profile】

出生日期：1982年11月25日

身高：1米84

體重：79公斤

位置：前鋒

曾效力球會（只列部分）：晨曦、廣東日之泉、南華、標準流浪、東方龍獅

現效力球會：富力R&F

球衣號碼：22

●力撐港隊重召「接班人」陳7

前隊友「陳7」陳肇麒曾在訪問中笑言，要成為「基奧雲尼接班人」，意思指爭取重入港隊。而當事人Gio認為：「『肇麒』過往為香港隊立下許多功勞，甚至締造了歷史，他絕對值得大家的尊重。最近他在『菁英盃』亦取得數個入球，如果繼續盡全力做到最好，港隊重召他有何不可？」