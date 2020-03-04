土耳其盃　港女足1比4不敵羅馬尼亞

香港女子足球代表隊周三（4日）於土耳其阿拉尼亞出戰「土耳其女子足球盃2020」，首戰面對排名高31位的羅馬尼亞。面對這支身型高大的東歐球隊，港隊雖有小將林永嫺一度追成平手，最終仍以1比4告負，3月7日將再戰歐洲勁旅匈牙利。

今屆土耳其女子足球盃共有8支球隊參賽，世界排名74的香港與羅馬尼亞、匈牙利及委內瑞拉位於A組。委內瑞拉賽前宣布退出，確認由有份出戰歐聯的哈薩克女子聯賽球隊BIIK Kazygurt補上。首戰港隊遇上排名高31位的羅馬尼亞，3位U18成員曾柏同、陳穎霖及林永嫺獲派正選上陣。

比賽開段，羅馬尼亞以一記右路遠射「笠死」門將吳卓蔚先開紀錄。其後港隊大舉反擊，張煒琪墮後至中場位置，將皮球大腳送去右前方，右翼袁凱狄高速落底線傳中。對手門前解圍不果，林永嫺衝前補射成1比1。不過羅馬尼亞球攻勢一浪接一浪，不久再有球員接應直線推入禁區射成2比1完半場。換邊後，羅馬尼亞攻勢未有減弱，兩度攻破港隊大門，港隊其後繼續前場逼搶，可惜未能製造機會，最終以1比4告負，下場將會大戰匈牙利。

足總年初公布「展望2025策略計劃」，為香港女足定下了晉身2030女子亞洲盃決賽周的目標，故今次決選名單除陳詠詩、張煒琪等骨幹成員外，亦有多達10名U23球員入選，年紀最小的林裕殷更是2006年出生，透過今次賽事吸收經驗，為未來舖路。