互射12碼輸畀包尾隊出局　熱刺瀕臨崩潰

近況低迷嘅熱刺，周四(5日)凌晨在英足盃16強主場迎戰英超包尾隊諾域治，不但未能贏波沖喜，更在領先下因門將末段犯錯被逼和，戰至互射12碼落敗慘遭淘汰，連同歐聯及聯賽，熱刺直落4連敗瀕臨崩潰，寸王摩連奴壓力爆煲。

在2位箭頭哈利卡尼及孫興民相繼受傷收咧下，熱刺戰績嚴重下滑，歐聯及聯賽接連敗陣，今仗主場遇弱旅諾域治，球隊在場面上亦唔見有優勢，全場控球率僅得49%，比客隊更差，射門19射7中，但客隊亦有18射6中，同包尾隊打成55波，可見熱刺堅係大鑊。

今仗熱刺開局唔錯，13分鐘領先，盧施素左路罰球傳中，維頓漢遠柱衝頂破網，熱刺領先1比0，可惜之後未能取得保險球，更於下半場78分鐘失守，堅尼麥利安離門22碼勁射，熱刺3號門將禾姆接波甩手，祖斯比迪米斯衝前補射追和1比1，令賽事進入加時。

加時30分鐘互無紀錄，要以互射12碼分勝負，已經洩晒氣嘅熱刺，先後有拉美拿、柏路特同埋謝特臣費南迪斯射失，只有堅尼麥利安唔入嘅諾域治，都唔使射第5輪已經贏3比2，爆大冷淘汰熱刺晉級8強。