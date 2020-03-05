【有片】火爆！艾歷迪亞擒看台拳毆球迷

熱刺近期成績低迷，周四(5號)足總盃被諾域治踢出局後，完場嗰陣出現超失控一幕！球賽完結幾分鐘後，熱刺中堅艾歷迪亞突然情緒激動，擒上看台跳過多排座位，走去人堆入面同部份熱刺球迷發生衝突，期間艾歷迪亞同人互相扯住對方，有片段更影到艾歷迪亞曾經出拳，唔少人企圖分開兩人，但場面仍然非常火爆，直到看台上嘅保安人員強行將艾歷迪亞拉走，先至未釀成更嚴重嘅衝突。

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據現場目擊者透露，當時艾歷迪亞嘅細佬亦都在場，有片段錄到艾歷迪亞曾經大叫：「佢係我細佬！」據報事件起因，可能係有熱刺球迷不滿球隊表現，甚至出言嘲諷艾歷迪亞，但畀佢細佬聽到口發生爭執，艾歷迪亞得悉弟弟被騷擾後情緒失控，所以衝上看台。多數媒體都指艾歷迪亞「同球迷激烈衝突」，不過有球迷片段影到，艾歷迪亞喺保安介入前曾經揮拳打人，或者會面臨足總重罰。

熱刺領隊摩連奴賽後回應：「呢件事同足總盃無關，但我好難避免要回應。我認為艾歷迪亞做咗職業球員唔應該做嘅事，但係當有人侮辱你同你屋企人，尤其係牽涉到你嘅細佬...有人侮辱艾歷迪亞，所以佢(艾歷迪亞)細佬唔高興、艾歷迪亞亦都唔高興。艾歷迪亞做嘅事係職業球員唔容許，如果球會要罰佢我並唔同意，但佢的確係有做錯。」