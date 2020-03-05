【特稿】打球迷經典　簡東拿曾被判監

球迷係所有球隊同球員嘅米飯班主，所以有時「老闆」鬧到你狗血淋頭，唔少球員都只可以默默承受，今季就有阿仙奴嘅格列沙加因為抵唔住頸，球場內爆粗回應球迷，結果搞到被褫奪隊長職務。格列沙加只係「動口」都咁慘，熱刺球星艾歷迪亞喺足總盃「動手」打球迷，下場都唔會好得去邊。

講到英超「打球迷」經典，非曼聯傳奇簡東拿嘅「簡三腳」莫屬。喺1995年1月曼聯作客水晶宮一仗，簡東拿因粗野犯規食紅牌，佢離開球場期間一直被水晶宮球迷挑釁，呢位性格火爆嘅法國名將亦沉唔住氣，擺脫職員阻攔，衝去場邊非常純熟咁起飛腳踢向前排一名球迷心口，之後簡東拿再踢多一下，落地後仲想再打人，但再被保安人員阻止及拉走。

簡東拿為呢下「簡三腳」亦付出極大代價，佢之後被英格蘭足總重罰停賽9個月，94/95球季曼聯同布力般流浪一直競爭激烈，曼聯當季失去簡東拿後，最終亦以1分輸畀布力般流浪屈居亞軍；法國國家隊亦褫奪佢隊長職務，由於簡東拿嘅禁賽令係包括國家隊，當佢刑滿復出後，國家隊已經改用施丹做核心，簡東拿停賽後亦再冇為國家隊上陣過。

除咗球場上嘅「後果」之外，簡東拿當時亦面對刑事檢控，並且被法庭判監2個星期，不過佢最後上訴成功，改為用120小時社會服務令取代，逃過牢獄之災。簡東拿近年接受訪問，形容呢次踢人事件係佢足球生效最光輝時刻之一：「我有好多美好時刻，但起飛腳踢一個足球流氓係我心水，我踢得唔係好大力，我應該要大力啲！」