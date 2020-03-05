【有片】12碼之神！告魯爾「水壺預言」應驗

熱刺喺足總盃主場輸畀諾域治，無緣8強，可能好多球迷都會覺得唔服，但諾域治門將告魯爾喺生死決互射12碼嗰陣，成功2次撲出射門，成為贏波最大功臣，然而佢嘅神救絕對非僥倖，而係有備而戰。

雖然熱刺今仗13分鐘就領先，但諾域治門神告魯爾隨後表現相當出色，5次成功撲球，未有再失球，而更令人興奮係佢互射12碼期間，連續撲出柏路特同謝特臣費南迪斯嘅射門，實在係贏波英雄。

有英國媒體報道，呢位荷蘭神龍喺12碼前拎起了水壺，但唔係飲水，原來水壺上貼咗張「貓紙」，上面寫咗佢預測嘅熱刺主罰12碼7個球員名單，分別是「達雲臣山齊士、盧施素、艾歷迪亞、謝臣費南迪斯、柏路特、拉美拿同埋史基比」，而且每個名後面都會寫上「左」、「右」、「中間」嘅提示，而熱刺最後出場射12碼嘅5個球員，全部都出現喺告魯爾嘅「預測」之內。

正所謂「機會是給有準備的人」，告魯爾出戰呢場比賽前已做足功課，的確呢位31歲荷蘭神龍，救12碼能力強已經好多球迷都知道，佢喺2014年世界盃8強，荷蘭對哥斯達黎加打足120分鐘未分勝負後，完場前尹戈爾專登換呢位神龍入場救12碼，結果佢喺互射12碼階段成功撲出2球，協助荷蘭晉級。