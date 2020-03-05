【孫楊禁賽】CAS報告曝光　孫媽害了兒子！

中國泳壇「水霸王」孫楊被國際體育仲裁法庭（CAS）判罰禁賽８年，時隔五天後，CAS今日在官網公布了長達78頁的仲裁報告，對案件背景、審理過程及判罰原因等問題都有回應，而報告中孫楊母親楊明的名字被提及12次；CAS甚至直言：「她的母親似乎害了她的兒子。」

孫楊被判禁賽後曾連發數條微博，對CAS的判決表不滿，但隨後又將微博全部刪除，而CAS的完整的仲裁報告在官網公開，當中都有提及保安用鎚仔砸碎樣本樽及孫楊撕毁檢測表等等，而報告亦多次提到孫楊母親，當中包括其母親主動聯繫証人，動機受到CAS懷疑，而在聽證會上孫楊母親面對很多簡單問題，答案都不夠明確；CAS更直言「作為他的母親，她對其兒子似乎作出了最有害的作用」，可看到CAS在此事件中對孫楊母親做法的總結。同時，CAS亦點出孫楊一方應該尊重檢察的權威。

報告亦表示評估了檢測人員的身份，強調三名檢測人員的資格均符合條例，身為建築工人並無影響；而即使取尿液樣本的工作人員要求拍照，都不能構成孫楊抗檢的理由。

另方面，隨着多位泳手指責國際泳聯（FINA）對孫楊的偏坦，FINA副主席鄧恩日前表示，不排除會褫奪這位中國泳手在2019年世錦賽上所贏得兩面金牌。