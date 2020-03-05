失而復得　單車隊添2麥迪遜東奧資格

場地單車世界錦標賽日前落幕，香港單車隊在麥迪遜賽失利，原以為奧運夢落空，但國際單車聯會（UCI）公布最終東奧排名，顯示男、女隊均趕上「尾班車」，失而復得麥迪遜賽資格。連同李慧詩取得的4席短途賽資格，及早前鎖先的男子公路賽名額，單車隊料奪7張入場券，與乒乓球隊一起成為東奧「大戶」。

港隊在世錦賽麥迪遜賽失利，男將梁峻榮／張敬樂未能完賽，女將逄瑤／梁寶儀名列14位，原以為錯失東奧資格，但國際單車聯會在麥迪遜賽起用新規例，若裁判要求隊伍停止作賽，該隊伍仍可獲得賽事最後一名之後的積分，令男子隊保住東奧排名15位，扣除經團體追逐賽入圍的國家後，以第8位趕上「尾班車」。而女子隊經過世錦賽後，東奧排名從17位升上14位，前面共有6隊經團體追逐賽入圍，扣該這些國家後，排名第8位，同樣奪得最後一席。

雖然實際入圍名單有待國際單車聯會正式公布，但按照排名，港隊料增添這2項名額。連同其他體育項目，香港運動員暫累積28張東奧入場券。

香港單車隊奧運資格一覽：

1. 女子爭先賽

2. 女子爭先賽

3. 女子競輪賽

4. 女子競輪賽

5. 男子麥迪遜賽

6. 女子麥迪遜賽

7. 男子公路賽

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