專欄輪住嚟 　齊心合力 走出陰霾

回顧2月，受新冠肺炎疫情影響下，足總與廣大球迷一樣，面對着不少的挑戰和困難，惟在與各球會的積極協商和傳媒朋友的齊心合力下，16場的「菁英盃」分組賽賽事，最終於賽馬會香港足球總會足球訓練中心閉門完成。足總會繼續虛心聆聽各方的意見，並汲取當中經驗，務求於日後為大家呈獻更多精彩賽事。

本地球賽以外，香港足球女子隊及裁判部3月份均會「外闖」。其中，女子隊前往土耳其參與在阿拉尼亞舉行的「土耳其盃2020」，對手包括：羅馬尼亞、匈牙利及哈薩克聯賽球隊BIIK Kazygurt。裁判部則會派出5位裁判員前往英國，參與英國職業裁判員有限公司(PGMOL) 的交流計劃，一眾裁判除了會與當地職業裁判員一同進行日常訓練，觀摩如何進行職業化訓練外，更會執法當地賽事。

3月份，足總將會再次為廣大球迷安排閉門作賽的直播，當中包括8場『足總盃』，賽事將回歸康樂及文化事務署的場地，於將軍澳運動場進行，有關賽程經已上載到本會網站，歡迎各位球迷在此時此刻，繼續透過收看直播的方式，向支持的球隊打氣！

「Football without fans is nothing」，資深本地球迷朱國華先生於上月初不幸因病離世，朱先生生前一直支持本地足球，為晨曦足球隊的忠實球迷，本會感謝朱先生對本地足球的投入，及向其家屬好友送上深切的慰問。

香港足球總會

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