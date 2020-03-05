職業足球員工作時間　列斯奧：由起身到去瞓

「我在球場上很快樂，霎時間就忘記所有煩惱。只要理文還需要我，而自己在場內場外仍可幫助到球會的話，我會繼續踢下去。」37歲理文中堅列斯奥（Nando）笑稱10年前來港落班，展開了人生精彩的下半場。旁人看似一帆風順，曾奪過無數錦標甚至是「香港足球先生」殊榮，但一切成就並非從天而降，場內傾盡全力的同時，場外亦要，這就是本地球壇「長青樹」奪獎無數的關鍵！■圖／文：何彥霆

在10年前仍是位半職業球員的列斯奥，來港後首季便協助傑志奪得失落47年的聯賽錦標，隨後於2013至14賽季，更當選「香港足球先生」，在2017年領取特區護照成功入籍後，翌年便以「超齡球員」身份，代表香港U23出戰印尼雅加達亞運會。

能夠將一連串的足球夢想成真，Nando表示除了感謝恩師甘巴爾賞識外，亦向大家分享箇中真諦︰「我是為了成為職業球員而來，當然生活上是需要時間適應，但凡事也應該從正面去看。能夠打入『亞協盃』4強及代表香港隊上陣，要在西班牙達到這程度實在太難，但當我成為職業足球員後，我每天的工作便由起床那刻開始，直至睡覺閉起雙眼為止，要勤奮練習之餘，亦要有充分休息。作為球員要時常保養好自己身體，不要等到30歲才開始這樣做，而工作時間亦不只限於操練那個半或兩小時！」

Nando雖尚未有掛靴的打算，但已就將來的教練生涯作準備，更笑言成功教懂小朋友控球的成就感，有如捧盃般興奮，不過早年在家鄉為青少年設立足球訓練營（Acadèmia Nando Recio）的他，卻面對一個難題︰「我家鄉目前經濟不太好，所以希望可以做點事回饋社會，而這個夏天的訓練營，也找來了『Norman』（理文會長李文恩）贊助，但訓練營用了我的名字，我不想活動沒有我出現，無奈現在每年只得1個月的暑假，或許要到掛靴後再想辦法！」

【列斯奥Profile】

全名︰Fernando Recio Comi

出生日期︰1982年12月17日

身高︰1米84 體重︰79公斤

位置︰中堅

曾效力球會︰拿列坦卡、安保斯達、塔淘沙、傑志、理文流浪

現效力球會︰理文

球衣號碼︰2

●親切式管理 愛兒偶像係C朗

談起屬於傑志U10成員之一的兒子曉高列斯奥（Hugo Recio），Nando隨即笑不攏嘴，但就強調自己並非「怪獸家長」，不會強迫愛兒做任何事︰「『Hugo』最初並不喜歡足球，但在打了10個月網球後便決定重投足球的懷抱，我不會對他有特別期望，只要他享受足球便可，有時我去看他比賽，他跟隊友也很享受。雖然他喜歡踢前鋒，最愛的球員是C朗拿度，但踢中場或後衞好像比較合適！哈哈！」