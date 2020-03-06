朗尼2度射門被封　新援起孖助曼聯闖8強

英足盃16強壓軸好戲，英冠打比郡主場迎戰曼聯，焦點人物前紅魔隊長朗尼領軍倒戈，結果2次射門均被門將羅美路擋出，曼聯最終憑勞基梳爾開紀錄，以及來自中超嘅恩哈路梅開二度，以3比0贏波晉級8強。賽後朗尼與曼聯職球員逐一擁抱，盡顯領袖風範，蘇斯克查指出，若干年後朗尼將會成為曼聯領隊。

儘管朗尼對曼聯充滿感情，但落場無父子，開賽17分鐘朗尼向曼聯施襲，左路離門20碼直射罰球，彎過人牆直飛近柱，被羅美路及時擋出。

曼聯實力較高，33分鐘一次連環攻勢打破僵局，連格及波基斯費南迪斯射門被對方後衞擋出後，勞基梳爾射個彈地波，笠過一眾後衞後再笠過對方門將手頂入網，41分鐘勞基梳爾左路交出助攻，新援恩哈路在3名後衞包圍下在僅有空位射死角入網，曼聯領先2比0完半場。

下半場70分鐘，恩哈路同桑馬達做3角傳送，恩哈路12碼點勁射被擋出，皮球反彈回來，佢凌空射個掛網波成3比0奠定勝局，恩哈路個人梅開二度。戰至完場補時90+1，朗尼仍未放棄，另一次罰球直射有力度有角度，但再被羅美路飛身救出，令今次朗尼倒戈戰無法攻破母會大門。