【澳職】科拿帶領獅吼鬥流浪者

今日賽事焦點，研究一場，澳洲職業聯賽，布里斯班獅吼主場對西悉尼流浪者。

兩隊同樣位處聯賽中游位置，實力接近，近年交手互有勝負，亦經常出現打和，因此今場勝負要睇臨場發揮。

近況方面，科拿領軍嘅獅吼上仗0比1不敵勁旅墨爾本城，但整體表現不俗，相信今場將會繼續以穩守踢法迎戰。

流浪者近況甚佳，近4場聯賽3勝1和，包括上仗1比0擊敗榜首勁旅FC悉尼，今場肯定希望乘勝追擊。

今場形勢上，作客的流浪者會較主動，但能否攻破獅吼防線實在難講，兩隊同屬澳職攻力較弱球隊，失球亦偏少，一於捧入球細。

名家：邪神

直播表

周五5:30pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 西悉尼流浪者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六1:30am 德乙 紐倫堡 Vs 漢諾威

on.cc 東網

周六3:00am 德甲 柏達邦 Vs 科隆

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 華倫西亞

Now 632

周六4:00am 法甲 馬賽 Vs 艾米恩斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台