國米閉門爭歐霸　鬥祖記有新賽期

歐洲足協周五（6日）宣布，由於新冠肺炎疫情蔓延，香港時間3月13日凌晨4點嘅歐霸盃16強首回合賽事──國際米蘭主場對基達菲，將閉門舉行。至上輪延期嘅意甲，則被安排喺呢個星期六、日進行補賽，當然係冇觀眾啦。

受疫情影響，國米喺2月28日歐霸盃32強次回合，以2比1擊敗盧多格德斯場波，就係閉門上演。事實國米嘅意甲、意大利盃，都因為疫情影響一再延期，當中作客對祖雲達斯嘅意大利國家打吡，已經決定改喺香港時間下周一（9日）凌晨3點45分舉行。

比賽時間如下：

對賽 開賽時間

森多利亞Vs維羅納 周日（8日） 凌晨3時45分

AC米蘭Vs熱拿亞 周日（8日） 晚上7時30分

帕爾馬Vs史帕爾 周日（8日） 晚上10時

薩斯索羅Vs布雷西亞 周日（8日） 晚上10時

烏甸尼斯Vs費倫天拿 下周一（9日）凌晨零時

祖雲達斯Vs國際米蘭 下周一（9日）凌晨3時45分