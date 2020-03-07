【有片】英雄的英雄 西甲名將最愛是誰？

西甲歷來巨星輩出，一眾超級球星都係萬千球迷心目中嘅英雄，不過英雄一樣都有佢哋自己嘅英雄，La Liga最近就搵嚟一班西甲傳奇做訪問，睇下佢哋細個嗰陣摯愛嘅球隊係邊隊，相當有趣！

巴迪斯達(前西維爾、皇家馬德里、馬拉加前鋒)：「聖保羅，我喺呢間球會成長兼踢波。」

丹尼遜(前貝迪斯翼鋒)：「喺巴西，係聖保羅，我9歲已經為佢哋效力。」

科蘭(前維拉利爾、馬德里體育會前鋒)：「我仲係彭拿路嘅Fans，細細個已經捧佢哋。」

希亞路(前皇家馬德里後衛)：「一直都係皇家馬德里！我細個就喺收音機聽皇馬踢西甲同歐冠盃。」

路爾斯加西亞(前巴塞隆拿、馬德里體育會、桑坦德前鋒)：「巴塞隆拿！」

華達拉瑪(前華拉度列中場)：「我仍然捧馬格達萊納，我嘅家鄉球會。」

列當度(前特內里費、皇家馬德里中場)：「我一直都支持獨立隊，我阿爺同阿爸都係球迷，依家我個仔都係。佢哋支持獨立隊同皇家馬德里。」

文迪達(前華倫西亞、巴塞隆拿中場)：「畢爾包，我喺嗰度出世。」

摩連迪斯(前薩拉戈薩、皇家馬德里、華倫西亞前鋒)：「我睇告魯夫嘅巴塞隆拿大，夢幻隊！佢哋係當時班霸，當我懂事後當然就係捧皇家馬德里啦！」

皮利斯(前維拉利爾中場)：「我細個捧皇家馬德里。」