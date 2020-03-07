【英超】利物浦陷啞火捱「細」界

利物浦近期陷入危機，近4戰輸咗3場，包括英足盃吞車路士兩蛋未能晉級。「紅軍」最大問題係忽然啞火，「埃及文明」組成嘅鋒線，歇冬後狀態全面下滑，利物浦近4仗有3場冇波入，喺聯賽大幅領先下，今晚主場對般尼茅夫，佢哋唔求大勝只望拎3分，般尼茅夫近況亦一般，已經3場不勝，作客更加唔敢亂嚟，2.5球細盤有捧場價值。

‧林阿B

直播表

周六2:00pm◢澳職◢阿德萊德聯◢Vs◢西部聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六2:30pm◢香港足總盃◢標準流浪◢Vs◢東方龍獅

on.cc 東網

周六4:30pm◢澳職◢墨爾本勝利◢Vs◢FC悉尼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm◢西甲◢伊巴◢Vs◢馬略卡

Now 632

周六8:30pm◢英超◢利物浦◢Vs◢般尼茅夫

Now 621、611

周六10:30pm◢德甲◢禾夫斯堡◢Vs◢RB萊比錫

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六10:30pm◢德甲◢利華古遜◢Vs◢法蘭克福

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六11:00pm◢英超◢阿仙奴◢Vs◢韋斯咸

Now 621

周六11:00pm◢英超◢狼隊◢Vs◢白禮頓

Now 623

周六11:00pm◢英超◢錫菲聯◢Vs◢諾域治

Now 622

周六11:00pm◢英超◢修咸頓◢Vs◢紐卡素

Now 624

周六11:00pm◢英超◢水晶宮◢Vs◢屈福特

Now 625

周六11:00pm◢西甲◢馬德里體育會◢Vs◢西維爾

Now 632

周日0:30am◢法甲◢斯特拉斯堡◢Vs◢巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台

周日1:30am◢英超◢般尼◢Vs◢熱刺

Now 621

周日1:30am◢西甲◢巴塞隆拿◢Vs◢皇家蘇斯達

Now 632、611

周日1:30am◢德甲◢慕遜加柏◢Vs◢多蒙特

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:00am◢法甲◢尼斯◢Vs◢摩納哥

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日4:00am◢西甲◢基達菲◢Vs◢切爾達

Now 632

周日6:00am◢美職◢FC多倫多◢Vs◢紐約城

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日8:00am◢美職◢阿特蘭大聯◢Vs◢FC辛辛那提

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00am◢美職◢聖荷西地震◢Vs◢明尼蘇達聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日11:00am◢美職◢洛杉磯銀河◢Vs◢溫哥華白帽

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日11:00am◢美職◢西雅圖海灣者◢Vs◢哥倫布機員

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台