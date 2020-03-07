【英超】利物浦陷啞火捱「細」界
2020年03月07日 08:09
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利物浦近期陷入危機，近4戰輸咗3場，包括英足盃吞車路士兩蛋未能晉級。「紅軍」最大問題係忽然啞火，「埃及文明」組成嘅鋒線，歇冬後狀態全面下滑，利物浦近4仗有3場冇波入，喺聯賽大幅領先下，今晚主場對般尼茅夫，佢哋唔求大勝只望拎3分，般尼茅夫近況亦一般，已經3場不勝，作客更加唔敢亂嚟，2.5球細盤有捧場價值。
‧林阿B
直播表
周六2:00pm◢澳職◢阿德萊德聯◢Vs◢西部聯
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周六2:30pm◢香港足總盃◢標準流浪◢Vs◢東方龍獅
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周六4:30pm◢澳職◢墨爾本勝利◢Vs◢FC悉尼
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周六8:00pm◢西甲◢伊巴◢Vs◢馬略卡
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周六8:30pm◢英超◢利物浦◢Vs◢般尼茅夫
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周六10:30pm◢德甲◢禾夫斯堡◢Vs◢RB萊比錫
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周六10:30pm◢德甲◢利華古遜◢Vs◢法蘭克福
Now 671、Fox +；有線652、612台
周六11:00pm◢英超◢阿仙奴◢Vs◢韋斯咸
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周六11:00pm◢英超◢狼隊◢Vs◢白禮頓
Now 623
周六11:00pm◢英超◢錫菲聯◢Vs◢諾域治
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周六11:00pm◢英超◢修咸頓◢Vs◢紐卡素
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周六11:00pm◢西甲◢馬德里體育會◢Vs◢西維爾
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周日0:30am◢法甲◢斯特拉斯堡◢Vs◢巴黎聖日耳門
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周日1:30am◢英超◢般尼◢Vs◢熱刺
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周日1:30am◢西甲◢巴塞隆拿◢Vs◢皇家蘇斯達
Now 632、611
周日1:30am◢德甲◢慕遜加柏◢Vs◢多蒙特
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周日3:00am◢法甲◢尼斯◢Vs◢摩納哥
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周日4:00am◢西甲◢基達菲◢Vs◢切爾達
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周日6:00am◢美職◢FC多倫多◢Vs◢紐約城
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周日8:00am◢美職◢阿特蘭大聯◢Vs◢FC辛辛那提
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周日9:00am◢美職◢聖荷西地震◢Vs◢明尼蘇達聯
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周日11:00am◢美職◢洛杉磯銀河◢Vs◢溫哥華白帽
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周日11:00am◢美職◢西雅圖海灣者◢Vs◢哥倫布機員
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