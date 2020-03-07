球壇吸血鬼再現！曼聯門將被禁賽

足球壇再有咬人事件！英格蘭足總今日宣布英甲伯頓門將基蘭奧哈拉（Kieran O'Hara）因在比賽中咬對方球員，被判禁賽6場及罰款2500英鎊，呢位曼聯外借門將，今季已經為伯頓出場33次，球會唔作任何評論。

事發係伯頓上周六與彼德堡嘅比賽中，基蘭奧哈拉係一次對方準備開角球時，突然咬向對方後衞薩姆迪斯手臂，當時球證未有睇到，後來足總賽後再向奧哈拉提出指控。

英格蘭足總發出聲明公布，話委員會對基蘭奧哈拉禁賽6場，即時生效，而且要罰款2500英鎊，之前奧哈拉否自己的暴力行為，但呢個指控已經証明一切，而球會伯頓則表示唔會作出評論。

呢位愛爾蘭門將係曼聯青訓出身，2014年轉為職業球員，並升上曼聯U23，一直被外借，單係今個賽季已經外借第七次，今季結束之後，佢亦會由伯頓回歸曼聯。

今次事件即令人想起烏拉圭名將「哨牙蘇」蘇亞雷斯，佢可以話係球壇「吸血鬼始祖」，最經典一幕就係2014年世界盃「舊病復發」咬傷意大利的基亞連尼，最終被國際足協禁賽9場兼且要接受治療。