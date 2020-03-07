曹星如出擊爭奧　體壇老友FB力撐

衝奧第一擊，「神奇小子」今晚登場！職業生涯22連勝的香港拳擊代表曹星如於東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）外圍賽16強迎戰塔吉克斯坦拳手沙治索夫（Bakhtovar Sagizov），力爭打進最後六強贏得東京奧運入場券。

由於奧運拳擊比職業賽更講求速度，拳手需要在三分鐘三回合的賽制下速戰速決。為適應奧運拳擊的比賽節奏，曹星如經歷一年多特訓，今天終於迎來衝奧第一擊，正如港隊教練房展強所說，大家將會見到一個截然不同的曹星如。Rex首戰對手是2016年亞洲大學拳擊錦標賽銅牌得主沙治索夫，去年參加世錦賽首圈出局。要取得直接晉級東京奧運入場券，Rex在今次賽事需要連過兩關，贏完沙治索夫後，還要再贏一場。晉級8強的話，「神奇小子」極有機會挑戰2019世界業餘拳擊錦標賽冠軍得主、2018雅加達亞運金牌的烏兹别克拳手米扎卡利洛夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。不過即使Rex在8強遭淘汰仍未絕望，只要在負方賽取勝，仍能以最後6強身份奪得東奧入場劵。

32歲的Rex即將向難度挑戰，獲不少圈中朋友支持。賽前一天，香港「鋼門」葉鴻輝在社交網站facebook放上贊助商的漫畫，為Rex打氣：「人生可以有好多個四年，但係運動員生涯就未必有好多個四年。今年係東京奧運，香港陸陸續續都有運動員已經得拎到奧運資格。聽日就係Rex夢想嘅開始，第一場奧運資格賽！加油，努力去圓夢。」

曹星如的「打不死」精神，其實也是很多香港運動員背後的信念，賽前香港「長跑天后」姚潔貞也為一班拳擊港將「加油」，「集訓、比賽計劃都受疫症打亂，但作為香港運動員嘅我哋都不敢怠慢、盡力練習，務求比賽入面發揮最好。」同日港隊另有兩位拳手分途出擊，曾贏遍本地泰拳賽的歐盈盈於女子51公斤級首圈硬撼東南亞運動會亞軍、菲律賓拳手米諾（Irish Magno），而首圈輪空的譚駿軒將於周日凌晨大戰澳洲的雲活（Alex Winwood）。