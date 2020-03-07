足總盃　等睇標準流浪東方龍獅鬥入波

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香港足球總會呈獻「足總盃3月閉門直播」，周六（7日）假將軍澳運動場上演揭幕戰，首圈賽事由標準流浪硬撼東方龍獅。標準流浪今仗繼續由上仗各自上演帽子戲法的巴辛與史提芬攻堅，而隊長杜馬思則復任正選。至於東方龍獅方面，今仗繼1月於聯賽對理文一仗後，再次由辛祖、艾華頓及盧卡斯建成「三叉戟」的進攻組合出擊。（on.cc東網周六下午2時30分起直播）

雙方正選陣容如下︰

標準流浪

1 盧兆崎（門將）

5 斯薩

9 劉智樂

10 巴辛

16 安基斯

17 安達

20 史提芬

22 杜馬思（隊長）

23 謝偉俊

32 迪達

89 歐陽耀冲

東方龍獅

1 葉鴻輝（門將）

3 迪高

5 基頓

9 盧卡斯

10 辛祖

11 艾華頓

16 梁振邦（隊長）

21 曾錦濤

27 陳浩瑋

30 黃梓浩

33 艾華度

香港足球總會呈獻「足總盃3月閉門直播」，周六（7日）假將軍澳運動場上演揭幕戰，由標準流浪硬撼東方龍獅。上仗分別有史提芬及巴辛兩人上演帽子戲法的標準流浪，今季雖曾在「菁英盃」分組賽在法定時間內兩度賽和東方龍獅，不過東方今仗獲辛祖歸隊，有望與艾華頓及盧卡斯組成「三叉戟」攻堅，令雙方今次對決更有睇頭！

標準流浪上仗6比3擊敗理文，教練團指球隊現時士氣正盛：「之前太耐冇贏令球員失去信心，上場贏完之後畀佢哋知道，流浪有能力同任何一隊抗衡。」流浪今季兩鬥東方，在法定時間均逼和對手（註：首輪「菁英盃」因換人違規被罰判輸0比3）。教練團認為這反映球員本身具實力，並指在「足總盃」一場過的情況下，任何事也可能發生，並希望球隊能藉突擊和壓逼，拉近與對手之間的距離。

流浪前鋒史提芬近2仗狂轟5球，為他們一改攻力疲弱的缺點，教練團亦稱球隊的進攻模式變得更多元化，惟後防需作調節以防範東方的外援前鋒。陣容上，簡尼迪受傷避戰，而鍾昇霖因仍身處內地缺陣，教練團透露他將待疫情減退才會歸隊。此外，基於康文署賽後將不予球員在更衣室淋浴，據悉流浪正安排專車，載球員至九龍灣的會址洗澡。

東方龍獅於最近3輪「菁英盃」賽事錄得2勝1負，惟對傑志1仗僅以1球見負，並將決賽入場券拱手相讓給「藍鳥」。球隊總監兼主教練李志堅認為，在賽事輪換空間較大下，可讓陣中不同球員可達到「寓賽於操」的效果︰「『菁英盃』可以保持到球員嘅比賽狀態，所以呢幾場都盡量畀唔同球員踢，始終大家都明白到『足總盃』嘅重要性。呢場波唔容易踢，本身已經係盃賽，再加上流浪可以擺好多入籍球員落場，如果對方刻意防守都幾難搞。」

「堅Sir」亦指，由於辛祖曾代表過和富大埔出戰「菁英盃」，故在上月期間未能上陣，因此或需要更多時間與盧卡斯磨合，不過慶幸球隊除了部份球員有微傷外，所有球員均可候命。

「足總盃」採淘汰制，雙方90分鐘賽和，會加時上下半場各15分鐘，再和則以互射12碼分高下。

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