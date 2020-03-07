香港體壇巨人仙遊　沙理士與世長辭

港協暨香港奧委會周六(7日)下午發出聲明，有香港體壇「沙王」之稱的港協永遠名譽會長沙理士辭世，享年100歲。

聲明如下：

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 「港協暨奧委會」對永遠名譽會長沙理士GBM太平紳士於2020年3月6日辭世表示深切哀悼。

沙理士先生為港協暨奧委會創會成員之一。自1950年成立以來，沙理士先生先後出任義務秘書長、主席、會長及永遠名譽會長，服務本會超越半個世紀，在本港體育發展的不同階段運籌決策。在1967年至1998年擔任會長期間，香港運動員逐步參與了多項國際綜合運動會，例如英聯邦運動會、奧林匹克運動會、亞洲運動會等。通過他的努力，香港運動員可在1997年回歸之後繼續以「中國香港」 之名號參加國際賽事。

1987年至2014年，沙理士先生兼任香港奧林匹克學院院長。在他的領導下，奧林匹克精神推廣至亞洲各國。沙理士先生在香港、亞洲和國際推動奧林匹克運動不遺餘力，獲頒授2012年國際奧委會「體育與可持續發展大獎」。

沙理士先生不僅是本港體育發展的傑出貢獻者，更透過服務市政局、房屋委員會、香港基本法諮詢委員會和其他公職，致力提倡多項社區發展。沙理士先生的貢獻無論在本地或是在國際社會，都受到各地政府及相關組織的廣泛認可。沙理士先生的辭世是香港體育界及整個社會的巨大損失。