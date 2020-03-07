足總盃　東方龍獅8比2大炒「標流」入8強

香港足球總會呈獻「足總盃3月閉門直播」，周六（7日）假將軍澳運動場上演揭幕戰，東方龍獅憑着盧卡斯及黃威梅開二度，以及辛祖、陳浩瑋與迪高各建一功，再加上對手的烏龍球，以8比2擊敗標準流浪，進身8強後將於3月15日與傑志爭奪4強席位。

東方龍獅開賽僅4分鐘便有盧卡斯接應角球跳頂入網，惟球證指犯規在先，被判入球無效，不過辛祖則在6分鐘後把握對手解圍不果，禁區頂起腳得手，為球隊先開紀錄。東方在領先後攻勢有增無減，17分鐘有艾華頓右路角球造就巴辛頂入烏龍球，20分鐘盧卡斯接應艾華頓妙傳射成3比0。流浪雖然於32分鐘有施薩接應角球跳頂入網將比數拉近，但東方戰至34分鐘再有陳浩瑋接應艾華頓妙傳射成4比1，流浪隨後再於完場前由史提芬博得12碼並且親自操刀主射，卻被葉鴻輝捉到路橫身救出，未能將比數拉近完上半場。

流浪下半場戰至50分鐘雖有史提芬於禁區外抽射被救出，但之後再告失守，53分鐘艾華頓殺入禁區起腳被盧兆崎救出，盧卡斯第一時間門前補射入網；隨後迪高56分鐘則接應艾華頓左路角球跳頂入網，為領先至6比1。兩隊於完場前均有入球進帳，東方81分鐘辛祖禁區內抽射被撲出，黃威門前補中射成7比1，流浪85分鐘則由史提芬接應謝偉俊頭槌二傳入禁區施射得手，然而東方於補時階段則由黃威將比數改寫為8比2完場。