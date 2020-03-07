足總盃　又入波！陳浩瑋：珍惜機會

東方龍獅前鋒陳浩瑋，繼上場「菁英盃」對香港飛馬入球後，周六（7日）在「足總盃」對標準流浪的賽事中，續有不俗演出。雖然今季加盟球隊上場機會並不多，但「浩瑋」每次上陣都「交足功課」，令人留下深刻印象。

27歲前鋒陳浩瑋，繼上場「菁英盃」對飛馬，1分鐘火速打開紀錄後，周六（7日）在將軍澳運動場上演的「足總盃」賽事中，再有入球進帳。這名「寶島」球員，在上半場34分鐘，右路力壓敵衞抽射入網，為球隊射入領先4比1的一球。

他在賽後指，東方自經過上3場「菁英盃」賽事後，狀態愈來愈好，打法十分之整體，球員個人技術也有把握，唯獨埋門一腳還有待加強。雖然連續兩場有入球，但他仍對自己的表現未感滿意：「透過比賽和訓練，一步一步地加強自己的狀態，希望能夠幫助球隊，作出貢獻，但是我覺得還可以更好。」

「浩瑋」去年在作客香港的國際友誼賽中「梅開二度」，自此受到香港球迷的注目，而今季有幸加盟東方龍獅，得以在香港球壇作賽。然而，今季他的機會並不多，惟「浩瑋」坦言珍惜每次機會，還藉此感謝總監兼主教練李志堅：「他給予球員很多信心，讓我在場上更有自信表現自己，謝謝『堅Sir』給我這個機會。」

此外，肺炎疫情持續影響東亞地區，「浩瑋」笑言自己早已做足防疫措施：「過年期間有從台灣準備少量口罩，而且球會也有幫我們安排，球員現在的口罩也很夠用。」