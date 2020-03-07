贏咗！曹星如奧運外圍賽　挫塔吉克斯坦拳手

「神奇小子」成功闖關！東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）外圍賽周六（7日）於約旦哈姆扎王子體育館舉行，港人期待已久的曹星如於 57公斤級16強賽事登場。經過三回合激鬥後，職業生涯22連勝、擁有三條超繩量級冠軍腰帶的曹星如，以3比2險勝年紀比他少10年的塔吉克斯坦拳手沙治索夫（Bakhtovar Sagizov），晉級後將會硬撼世界冠軍、頭號種子米扎卡利洛夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。

曹星如2017年擊敗河野公平後，取得職業生涯22連勝。眼部重傷的他休息13個月，終於在終極激鬥香港站賽事復出，同日宣布轉戰業餘拳擊、希望代表香港出戰東京奧運的震撼消息。然而，由職業轉型業餘，對拳手來說幾乎是「重頭開始」，即使是職業生涯達22連勝的Rex也花了一整年的時間重新適應這個三回合「速戰速決」的比賽節奏，甚至在賽前的兩場比賽他都仍然未贏過。

為備戰今次賽事，香港拳擊隊遠赴保加利亞集訓兩星期，相信「神奇小子」從中有不少得著。今天他終於迎來衝擊奧運第一擊，對手是22歲的沙治索夫———2016年亞洲大學拳擊錦標賽銅牌得主。首回合，Rex多次巧妙避開對手追擊，再以一記重拳擊中沙治索夫的身體，幾乎令對手站不穩。不過這回合Rex的擊拳次數略少，故只險勝3比2。第二回合，Rex雖然一度面部連中三拳，不過憑漂亮的防守反擊多次擊中對手，以4比1贏得這局。再無退路的沙治索夫在最後回合積極反撲，令Rex一度苦無喘息機會，幾乎到最後一刻才能找到機會出擊。總結三個回合，「神奇小子」有驚無險以總比數3比2（29比28、28比29、29比28、29比28及27比30）晉級八強。

20位拳手只有六人獲得直接晉級東京奧運資格，戰勝沙治索夫後，Rex還要再贏一場才能達標。「神奇小子」八強將會挑戰賽事頭號種子的烏兹别克拳手米扎卡利洛夫（Mirazizbek Mirzakhalilov），這位2018雅加達亞運金牌及2019世界業餘拳擊錦標賽冠軍得主16強面對印度的蘇蘭基（Gaurav Solanki）展現出其攻擊型打法，出拳快、狠、準，走位亦相當靈活，預計Rex下場將會更加難打。今日稍後時間還有另外兩位香港拳手分途出擊，曾贏遍本地泰拳賽的歐盈盈於女子51公斤級首圈硬撼東南亞運動會亞軍、菲律賓拳手米諾（Irish Magno），而首圈輪空的譚駿軒將於周日凌晨大戰澳洲的雲活（Alex Winwood）。香港人，繼續撐！