【賽後解碼】紅軍破紀錄　文尼精神不可缺

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周六(7號)晚英超頭場，「1哥」利物浦憑住「般茅殺手」穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼各省1粒，喺主場以2:1反勝般尼茅夫，並連續22場聯賽主場贏晒，打破英格蘭頂級聯賽主場連勝最多紀錄，贏多3仗便可首嘗英超冠軍滋味。

利物浦在上輪慘吞屈福特3蛋，被打破今季聯賽不敗身，跟住周中英足盃又畀車仔踢出局，又有正選門神艾比臣比加及左閘安德魯羅拔臣受傷缺陣，開波冇耐即畀般茅前鋒哥林威爾遜先開紀錄。好彩喺25分鐘沙迪奧文尼妙傳穆罕默德沙拿扳平，連續6次對般茅都有士哥，8分鐘後文尼單刀射入反先2:1，呢球亦係佢喺英超嘅第80個入球，繼杜奧巴、艾迪巴約及耶高保後，另一位喺英超攻入80球或以上嘅非洲球員，最終紅軍險勝2:1，打多2場下領先次席曼城25分，只要贏多3仗，就可首奪英超冠軍。

季初順風順水，點踢都贏嘅紅軍，近期確係跌Watt，艾利臣比加、隊長佐敦軒達臣等先後受傷，踏入季中嘅關鍵時刻，點樣捱過呢段困境，好多時意志比戰術更重要，文尼更係榜樣。呢位塞內加爾前鋒唔單止射得交得，仲係每場都充滿飢渴感，無論係前場逼搶或返後追波，樣樣做足冇hea踢，今仗沙拿嘅入波，正係文尼先逼甩對手喺後場嘅推進，再無私地妙傳隊友建功，呢種永不放棄嘅鬥志，正係紅軍度過難關所需要，尤其係嚟緊歐聯16強次回合惡鬥馬體會，落後1球嘅紅軍能否反勝，文尼嘅發揮最為關鍵。