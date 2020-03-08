【賽後解碼】阿仙奴零創造力 靠佢打救？

阿仙奴周六(7號)晚英超主場迎戰韋斯咸，憑住拿卡錫迪下半場一個極幸運入波，以1比0小勝全取3分。雖然阿仙奴自上年2月後首次錄得聯賽3連勝，不過今場曝露出近乎「零」嘅創造力，整體表現令人失望。

阿仙奴今場面對全軍退守嘅韋斯咸，全場錄得69%嘅控球率，但佢哋空有控球而冇乜入波板斧，柏柏斯達夫普路斯22分鐘頂中楣係最近磅，相反韋斯咸嘅死球攻勢同反擊都頗具威脅，若非賓特利奴連環神救，阿仙奴呢3分都幾難袋得穩。

全場唯一入球喺78分鐘出現，奧巴美揚射門省中人後改變方向，奧斯爾門前頂橫畀拿卡錫迪掃入，雖然旁證舉旗示意越位，但VAR檢查後指伊沙迪奧普「腳踭包越位」，改判入球成立，阿仙奴憑呢個時來運到入波拎晒3分。

對於阿仙奴創造力疲弱問題，救星可能係已被外借去羅馬嘅米希達利恩！阿仙奴領隊阿迪達賽前透露，唔排除下季回收「MK恩」嚟用：「我哋會考慮下季收番佢嘅可能性，我一向都好鍾意佢，佢係嗰種可以適應任何球隊嘅球員，只要佢繼續保持穩定狀態，我哋會作出分析。」

米希達利恩今季喺意甲只係踢過8場正選(另外5次後備入替)，但就有6個入波同3次助攻，「成績表」無疑比今季聯賽只有1入波、2助攻嘅奧斯爾更加亮麗，而且佢除咗踢10號位之外，亦可以勝任左右兩翼，似乎可以更好配合阿迪達嘅戰術發揮。