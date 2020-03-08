【有片】冇面畀！「細哨」又再畀人拉過

同一條罪可以告兩次？據巴拉圭媒體報道，「細哨」朗拿甸奴早前使用假護照入境巴拉圭被捕，離奇被撤銷控罪釋放後唔夠半日，竟然又再畀人拉番！

當地時間上星期五（6日），「細哨」單假護照案件開庭，全程長達6小時。巴拉圭嘅檢察官認為朗拿甸奴同佢阿哥阿斯斯，都係喺唔知護照有假嘅情況下入境，屬於受人欺騙，對於警方嘅調查亦都積極配合，所以檢控方根據巴拉圭刑法嘅相關規定，裁定佢兩個可免被起訴。

兩人原本定喺上星期五晚坐飛機返回巴西，點知法官Mirko Vallinotti拒絕認可檢察官嘅證詞，簽發逮捕令防止二人離境，警方隨後喺巴拉圭首都亞松森嘅喜來登酒店再次拘捕佢兩兄弟，轉移到警局監房拘留。法官仲下令檢察官喺10日內繼續調查此案，了解係咪涉及公職人員或私營部門人員偽造文件。據報，「細哨」曾經喺巴拉圭移民局登記申請歸化巴拉圭，不過並冇完成全部手續。

據巴拉圭法律，使用造假證件有可能被判5年監禁，以及處以罰款，「細哨」呢次一身潺嘞。