【賽後解碼】有卡尼老孫　熱刺1年未贏過

喺哈利卡尼同孫興民連續受傷下，熱刺延績近期頹勢，周日(8號)英超作客只能1比1逼和般尼，連續第5場賽事未能贏波。數據顯示，熱刺喺哈利卡尼同孫興民同時缺陣下，對上9場比賽2和7負

未贏過，嚟緊歐聯16強次回合對RB萊比錫危危乎。

熱刺大鬧前鋒荒下，領隊摩連奴今場仍先收起唯一前鋒盧卡斯莫拉，用「無鋒陣」嚟應戰，可惜效果相當差勁，上半場畀般尼壓住嚟打，而且更喺早段被基斯活特攻陷。半場摩連奴果斷換人

，出番盧卡斯莫拉同盧施素兩大主力，果然反擊威力大大加強，而且喺50分鐘靠迪利阿里射入12碼追平，兩隊之後都冇再入波，1比1平分秋色。

自從孫興民喺對維拉入波兼受傷後，熱刺之後5場賽事未冇贏過，包括足總盃互射12碼輸畀諾域治，如果計埋上季，熱刺喺哈利卡尼同孫興民同時缺陣下更加9場不勝(見表)，可見熱刺相當依

賴兩大射手。

●卡尼孫興民同時缺陣賽事

19年1月 客負 車路士 1比2

19年1月 客負 水晶宮 0比2

19年4月 主負 阿積士 0比1

19年5月 主和 愛華頓 2比2

20年2月 主負 RB萊比錫 0比1

20年2月 客負 車路士 1比2

20年3月 主負 狼隊 2比3

20年3月 主負* 諾域治 1:1(12碼2比3)

20年3月 客和 般尼 1比1