【有片】20秒睇史上最廢防守　英超終極水貨

上屆歐聯亞軍熱刺近期陷入低谷，除咗因為2大主力前鋒受傷缺陣，中場線嘅失控亦係重要原因，季前以破熱刺轉會費紀錄6,500萬英鎊加盟嘅法國中場尼當比利，拙劣表現令領隊摩連奴忍無可忍，對般尼一仗半場被換走後，「寸王」忍唔住怒轟：「唔會再畀機會佢！」

法國國腳尼當比利上季踢里昂踢到識飛，不過轉會熱刺之後愈踢愈唔掂，上場聯賽聯畀狼隊一役，有尼當比利「超垃圾防守」影片喺網上瘋傳，段20秒影片係狼隊由中場發動攻勢到射門，期間尼當比利一直跟住喺狼隊球員身後「慢跑」，既唔加速亦唔攔截，只係做「最近觀眾」。有記者喺熱刺對般尼賽前記招入面播呢段片畀摩連奴睇，「寸王」只係尷尬苦笑話狼隊球員好快。

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熱刺今場對般尼，繼續用尼當比利拍住19歲新人史基比做中場，結果上半場完全捱打，頭45分鐘被般尼瘋狂射門14次，尼當比利同史基比亦喺半場被換走。摩連奴賽後忍無可忍，點名怒插尼當比利：「上半場我哋就好似冇中場一樣，我當然唔會怪只係19歲嘅史基比啦，唔關佢事！我畀咗好多時間尼當比利去提升表現，以佢嘅潛力理應畀球隊更多，好多偉大球員第1季踢英超都唔掂，但我唔能夠無限期畀機會佢(尼當比利)，因為球隊先係最重要。」