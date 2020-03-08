【特稿】波基斯費南迪斯12碼秘技解構

曼聯新兵波基斯費南迪斯加盟後表現出色，至今已經入過3球，當中有2球係12碼。呢位葡萄牙國腳射12碼嗰陣相當趣怪，臨射一刻會突然跳起，原來據英超「12碼之王」拿鐵斯嘅解構，「波費」臨射波之前彈呢一下相當有意義，亦係佢絕少宴客嘅關鍵。

修咸頓名將拿鐵斯嘅職業生涯，49次操刀12碼只係射失過1次，由佢嚟分析就夠晒權威，拿鐵斯向《The Athletic》透露：「關鍵在於未到射出嗰一刻，都要隱藏你嘅(射邊面)決定。當我助跑到一半嗰陣，如果見到龍門身體移動，就可以及時修正。」拿鐵斯表示呢下彈跳，一來可以作為偽裝動作，二來可以換取更多時間去睇龍門移動。

拿鐵斯表示，當今英超有2個12碼高手都係用呢一招，除「波費」之外就係車路士中場佐真奴費路，兩人職業生涯都只係射失過1次12碼。拿鐵斯仲話「射中間」並唔係一個好嘅方法，數據顯示「波費」歷來21次主射12碼，13次射右邊同8次射左邊，證明佢堅係先觀察，再選擇射相反方向。