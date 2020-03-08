【曼市打吡】紅魔鬼再下一「城」

周日晚英超上演「曼巿打吡」，大勇曼聯主場火併曼城，曼聯兩名新兵加盟後升呢，波基斯費南迪斯同恩哈路加盟後先後發威交足貨，球隊目前氣勢係今季最強，近期足總盃同歐霸盃過咗關 ，曼聯最大心願係踢下屆歐聯，目前只落後第4車路士3分，佢哋近9場正式賽事未輸過，今季3戰曼城亦贏咗兩次，包括首循環作客贏2比1。曼城落後1哥利物浦太多，但領先第3位嘅李斯特城 又已經拉開到7分差距，現階段聯賽重要性大降，剛過去一周捧完英聯盃，但贏維拉過程唔算輕鬆。曼城周中英足盃又險勝，只能贏英冠錫周三1比0，連續5場正式賽事非主場，球員體能消耗當然大好多，加上大腦迪布尼有傷在身，推介曼聯受讓半一下盤啦！

‧蘇斯黑柴

直播表

周日6:00am◢美職◢FC多倫多◢Vs◢紐約城

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周日8:00am◢美職◢阿特蘭大聯◢Vs◢FC辛辛那提

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周日9:00am◢美職◢聖荷西地震◢Vs◢明尼蘇達聯

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周日11:00am◢美職◢洛杉磯銀河◢Vs◢溫哥華白帽

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周日11:00am◢美職◢西雅圖海灣者◢Vs◢哥倫布機員

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周日1:00pm◢澳職◢中岸水手◢Vs◢威靈頓鳳凰

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周日2:30pm◢香港足總盃◢理文◢Vs◢和富大埔

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周日3:00pm◢澳職◢珀斯光輝◢Vs◢墨爾本城

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周日7:00pm◢西甲◢奧沙辛拿◢Vs◢愛斯賓奴

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周日9:00pm◢西甲◢華拉度列◢Vs◢畢爾包

Now 632

周日10:00pm◢英超◢車路士◢Vs◢愛華頓

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周日10:30pm◢德甲◢拜仁慕尼黑◢Vs◢奧格斯堡

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周日11:00pm◢西甲◢利雲特◢Vs◢CF格蘭納達

Now 632

周日11:45pm◢荷甲◢格羅寧根◢Vs◢燕豪芬

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周一凌晨零時◢法甲◢雷恩◢Vs◢蒙彼利埃

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周一0:30am◢英超◢曼聯◢Vs◢曼城

Now 621、611

周一1:00am◢德甲◢緬恩斯◢Vs◢杜塞爾多夫

Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am◢西甲◢維拉利爾◢Vs◢雷加利斯

Now 632

周一4:00am◢西甲◢貝迪斯◢Vs◢皇家馬德里

Now 632

周一4:00am◢法甲◢里爾◢Vs◢里昂

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周一7:00am◢美職◢波特蘭伐木者◢Vs◢拿舒維爾

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周一10:30am◢美職◢FC洛杉磯◢Vs◢費城聯

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