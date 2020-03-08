贏多3場捧盃?! 高普：我哋唔係天才

利物浦2比1贏般尼茅夫，喺英超已經攞到27勝1和1負，距離捧盃又再行近一步，佢哋今仗取得主場22連勝，就打破咗佢哋自己係72年所創嘅主場21連勝紀錄。

紅軍目前領先「二哥」曼城25分，如果唔考慮其他因素，佢哋只要再贏多3場，就可以提前6輪贏得本季的英超冠軍，實現30年的美夢。尋日場波賽後即有人攞高普同紅軍偉大領隊辛克利相題並論，但高帥話：「我都鍾意去比較，我哋亦唔會去記呢啲數字，但贏得呢仗真係好特別。」辛克利是被譽為是利物浦最成功嘅領隊之一，佢紅軍由乙組變成頂級聯賽冠軍。

至於講到只要贏多三場就可以捧盃，佢話：「雖然計算上我哋贏多三場，但我哋唔係嚟踢友賽，每一場都要用盡100%，呢場就係好好嘅例子，我哋踢得唔容易，我哋唔係天才，但我哋會拼盡打到季尾。」

跟住利物浦會焦點放喺嚟緊嘅歐聯次回合主場對馬體會，所以佢更加要班球員打足100分，高帥更透露首回合無踢嘅佐敦軒達臣好大機會上陣：「呢一刻未講實，但佢聽日會操練，如果效果理想，我會有決定。。