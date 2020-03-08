巴塞被球迷噓爆　美斯12碼被質疑

巴塞喺國家打吡輸畀皇馬之後，球隊仍然狀態低迷，周六佢哋喺西甲表現都引來噓聲，只係最後憑住VAR，再加埋美斯射入12碼，以1比0險勝皇家蘇斯達，拯救巴塞。

不過，巴塞呢場波可以話噓聲四起，佢哋上仗輸咗國家打吡，球迷已經好不滿，今仗踢咗半場都入唔到波，有球迷更加揮動白色手巾全場噓爆，去到80分鐘，先有歡呼聲同掌聲，因為主裁判睇VAR吹罰對方犯手球，判12碼，由美斯主射。

美斯射入呢一球之後，佢又再寫個人紀錄，喺聯賽射入438球，以一球壓倒C朗，成為五大聯賽入球最多嘅球員。

不過，呢球12碼賽後引來很大爭議，好多裁判專家都有保留：「唔應該吹12碼，呢個係球打手，防守球員都唔知道個波邊度嚟，西甲又吹一次無意手球，呢啲情況只有西甲先會吹。」但另一名專家就話：「呢球係球打手，裁判委員會針呢種情況都會吹12碼，因為防守球員首先抬起咗手臂....但依家針手球嘅規則及尺度變化太多，我哋都越嚟越迷惑。」