足總盃　理文和富大埔全力鍊過

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足總呈獻「足總盃3月閉門直播」，首圈重頭戲理文對和富大埔，周日(8日)續於將軍澳運動場上演。經歷一段休戰期，理文傷兵情況有改善，陣容完整度大幅提升，至於大埔早前於「菁英盃」分組賽尾段發力，加上多位主力外援隨時候命，有力和理文合演精彩對決。（on.cc東網周日下午2時30分直播）

於去年年尾炒和富大埔3蛋殺入「高級組銀牌」決賽的理文，踏入新一年於聯賽僅負東方龍獅，而另外4場「菁英盃」戰績則為1勝3負，主教練陳曉明表示，希望球隊在傷兵陸續康復後，於3月開始趨向正常的場地及賽程安排下能夠脫胎換骨︰「球隊今年只係踢咗1場聯賽，而嗰場我哋都係踢得好，其他賽事都係踢『菁英盃』，始終喺人腳同心態上都同聯賽唔同。我相信我哋球員都好期待『足總盃』同新一輪聯賽嘅來臨，亦會想辦法去打番自己應有嘅水平，當然亦都需要一場具說服力嘅勝仗去提升信心。只要入到波同釋放到心理包袱的話，我相信好快會重回正軌。不過對手比起11、12月嘅時候已經唔同咗，有新球員同教練加盟，佢哋喺『菁英盃』呢幾場不敗發揮得好好，所以我哋唔能夠掉以輕心。」

早前「菁英盃」移師將軍澳賽馬會足球訓練中心作賽後，大埔以近4仗不敗戰績為「菁英盃」征途作結，總監馮凱文就對球度近況感到滿意：「喺賽程都算頻密的情況下，球隊都表現得好好，成隊波係增強咗信心。尤其係球隊嘅拼勁，比賽喺落後情況下試過追和，人少情況下可以贏波，成個『菁英盃』我都欣賞球隊表現。」近期不少年輕球員成功把握上陣機會，「馮Sir」亦點名稱讚了何振廷、孫銘謙和方俊業的表現，直言會給小將們更多出場時間。

繼上月南韓前鋒金承龍後，日前塞爾維亞籍門將古斯美亦獲發簽證，正式加盟「綠戰士」，令教練團排陣上又多一個選擇，助教艾雲就形容這種情況猶如突然而來的幸福：「陣中6位外援球員終於齊章，教練團排兵布陣上多咗選擇係好事。希望嚟緊球隊可以提升行軍速度，同埋改善攻守轉換嘅執行力。」

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