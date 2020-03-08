足總盃　和富大埔加時換龍！「平中」撲走理文

「足總盃」首圈賽事續假將軍澳運動場「閉門」上演，由理文與和富大埔爭奪另一個8強席位。兩軍在法定時間及加時打成2比2平手，需以12碼分勝負。結果大埔憑「奇兵」陸平中勇救兩球12碼，以總比數6比5氣走理文，下圈半準決賽將硬撼冠忠南區。

和富大埔甫開賽先聲奪人，金玟基接應麥保美傳中一頂入網，助球隊1分鐘先開紀錄。奈何領先優勢僅維持7分鐘便被理文追平，亞哥斯達8分鐘妙傳予鄭兆均，後者快射「收死」錢兆琛。「綠戰士」氣勢如虹，更在10分鐘再度領前，陸志豪罰球傳予金玟基頂橫，杜度門前加一腳射成2比1。雙方搶攻一段後放緩節奏，戰至45分鐘，理文基華尼頓壓入禁區被唐道碧侵犯，球證判罰12碼，首席射手尼迪利操刀一射入網，理文半場前追和2比2。

下半場初段戰況膠着，金玟基55分鐘中路推順起腳，不過偏離目標。2分鐘後，鄭兆均接應沙普夫傳球施射，錢兆琛企定接實。73分鐘，大埔換入傷愈復出的勞高加強侵略性，此子更在77分鐘間接造就中村祐人單刀，但這名日裔中場的射門被袁皓俊拒之門外。「綠衫軍」隨後迎來壞消息，麥保美83分鐘侵犯對手「兩黃一紅」被逐，惟理文未能在法定時間，把握人數優勢奠勝，比賽進入加時。

加時2分鐘，近來表現出色的錢兆琛再以「神救」力挽狂瀾，近距離擋走尼迪利的射門力保不失。11分鐘，杜度接應陸志豪罰球施頂又告斜出。29分鐘，尼迪利獲得黃金機會，這名法國前鋒近門抽射被杜度解圍出界。雙方戰至加時仍然打和，需以互射12碼分勝負。極刑階段，大埔換入陸平中把守大門，這個調動最後更成贏波關鍵。「平中」成功擋走第4和第5輪，梁嘉恆及尼迪利的射門，帶領和富大埔最終以總比數6比5淘汰理文。「綠戰士」晉級後，將於16日的半準決賽對陣冠忠南區。

和富大埔總監馮凱文賽後解釋，加時最後階段換入陸平中救12碼的原因：「識咗『平中』咁耐，知道佢心理質素好高，所以加時嗰陣一早夾咗，會換佢出嚟救12碼。」大埔自2月「菁英盃」3場賽事後表現漸入佳境，「馮Sir」坦言之前失準是因為傷兵滿營，加上敗仗累累令球員失去信心。反而「菁英盃」1勝2和的不俗成績，幫助球員今場賈其餘勇擊敗理文。此外，塞爾維亞籍門將古斯美的工作證最近終於獲批，而錢兆琛近仗發揮出色，陸平中亦告傷愈復出，令陣中守門員人數頓時增至4人。馮凱文表示往後會視對手和戰術需要作門將人選調動，板凳深度的增加絕對是球隊的好消息。