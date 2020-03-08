足總盃　關鍵時刻入替　陸平中「雙撲」建奇功

足總盃周日（8日）首圈激戰，和富大埔與理文要打到互射12碼才分出勝負，其中大埔教練團加時末段的絕妙換人成為賽事轉捩點，派出陸平中（Felix）入替正選門將錢兆琛把關，前者如荷蘭門神吿魯爾上身般不負眾望，互射12碼期間救出理文梁嘉恆和尼迪利的主射，成為「綠戰士」晉級功臣。

大埔下半場83分鐘有麥保美「兩黃一紅」被逐，球隊餘下時間陷入打少一人的困境，最終勝利可謂得來不易。臨危受命的陸平中由撲出兩球12碼後，到隊友衝前一起慶祝，都表現得十分冷靜。然而，賽後面對傳媒訪問，回顧起比賽經過的他卻未能控制住激動情緒一度哽咽：「冇指示，只是叫我要畀啲火。」至於為何12碼兩次都「捉到路」，Felix則打趣解釋到：「可能對手以為我右腳有傷，覺得我唔得，咁我咪撲番嗰邊。」

本為大埔主力門將的陸平中，一直受傷患困擾，傷愈後他一直積極復操，早前「菁英盃」已回歸大軍名單，卻一直未有上陣機會。儘管今次關鍵時刻交出令人信服的表現，但Felix依然未肯定正式復出日期，反而不忘將勝果，歸功於比賽大部分時間為球隊把關的正選門將錢兆琛，以及一眾隊友：「真係頂咗成場，如果唔係佢哋，我都唔會有機會出場。」