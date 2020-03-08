【曼市打吡】阿古獸等破兩大「入魔」紀錄

周一(9號)凌晨英超尾場、史上第182次曼市打吡就嚟開波，曼聯雖然有主場之利，但死敵曼城上周先奪英聯盃，再於英足盃晉級8強，呢2場都波入嘅阿古路以254球，超越朗尼(曼聯)成為為單一隊曼徹斯特市球隊入波最多球員，來勢洶洶。

「阿古獸」向來遇強愈強，仲好鍾意「入魔」(入紅魔波)，原來佢喺曼市打吡累積9粒，緊隨朗尼(11球)、祖希耶斯(10球)及法蘭西斯李爾(10球)之後，只要今仗再省3粒，就會過埋朗尼頭成為曼市打吡士哥王。除此之外，阿古路曾喺奧脫福球場入過4球，史上只有利物浦「神奇隊長」謝拉特(5球)比佢多，可見呢位阿根廷射手最鍾意喺紅魔地頭搞寸party，今仗隨時破埋「謝老四」紀錄。翻查紀錄，曼城對上3次作客曼聯都贏波，若果今仗再贏，就會係「藍月亮」自1926至1931年以來，首次作客紅魔取得4連勝，又睇吓曼城能否打破塵封近一個世紀嘅紀錄喇。