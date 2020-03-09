藍月鋼門變膠龍　曼聯10年來首次雙殺曼城

英超曼市打吡曼聯對曼城周日晚舉行，曼聯以2比0擊敗曼城全取3分，迫近前4排第5位，10年來首次在聯賽雙殺對方，今仗關鍵人物係曼城門將艾達臣摩拉斯，佢喺上半場防守罰球走漏安東尼馬迪爾，下半場補時再向麥湯米尼送禮，絕對係輸波罪人。

開賽10分鐘曼城史達寧殺入起腳，迪基亞飛身撲出，16分鐘丹尼爾占士埋門亦無功而還，27分鐘安東尼馬迪爾另一次機會可惜射得太正被艾達臣摩拉斯沒收。

上半場30分鐘，波基斯費南迪斯在左路博得罰球，當時曼城後防頗為鬆散，波費把握時機快速開罰球笠高波破越位，安東尼馬迪爾快速殺入禁射近柱，艾達臣摩拉斯反應不及，拍到皮球仍然漏入，曼聯領先1比0。

42分鐘曼聯再有另一機會，費特洛迪古斯殺入禁區被奧達文迪撞跌，但球證不但冇畀12碼，仲判費達插水罰黃牌，曼聯錯過擴大比數機會，半場領先1比0。

下半場48分鐘，阿古路入波但食詐胡，未能扳平，2分鐘後曼城防線又出現險象，艾達臣摩拉斯發波瘟，接應隊友回傳時竟然漏踢，安東尼馬迪爾衝前射空門，被艾達臣摩拉斯及時解圍，但馬迪爾收掣不及右腳撞中門柱倒地受傷，幸好經治理後無大礙。

曼城中段收起阿古路及貝拿度施華，改用馬列斯及加比爾捷西斯，攻力未見加強，曼聯改打簡單反擊威脅對方防線，一輪攻防戰後，90+6艾達臣摩拉斯嚴重犯錯，掟龍門球竟然掟畀麥湯米尼，被該曼聯中場直接射入空門，曼聯最終贏2比0完場，自2009至10年後，首次在聯賽雙殺曼城。