祖記贏意甲閉門打吡　C朗成就1000場傳奇

意甲打吡祖雲達斯對國際米蘭，在疫症下閉門進行，結果斑馬軍團憑艾朗藍斯及保羅戴巴拿建功，以2比0力挫國米重登榜首，交出助攻嘅球王C朗拿度實現生涯第1000場里程碑，遺撼嘅係現場並無觀眾見證，只能在電視及網上為佢慶祝。

祖記在下半場54分鐘開紀錄，馬度迪左路底線傳中，C朗門前控定，艾朗藍斯快腳勁射破網領先1比0，64分鐘保羅戴巴拿前場推進，再與艾朗藍斯配合撞牆入禁區，扭過艾舒利楊格後射成2比0奠勝。

今場係球王C朗1000場大典，喺冇觀眾之下，該位葡萄牙球王離開大巴步入球場時，與空無一人嘅球迷區域擊掌，其後仲對鏡頭一笑，相當玩得。

達成1000場目標後，祖記官方社交網為C朗播放在意甲比賽嘅精華片段，向球王致敬。總結35歲嘅C朗職業生涯，士砵亭31場、曼聯292場、皇馬438場、祖記75場，共836場攻入626球，加埋葡萄牙國家164場入99球，就係1000場及725球。

至於所得榮耀，共有3次英超冠軍、5次歐聯冠軍、2次西甲冠軍、1次意甲冠軍，以及1次歐洲國家盃冠軍、1次歐洲國家聯賽冠軍，個人則獲得5次金球獎。